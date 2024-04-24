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Kıvılcım sonrası orman yangını çıktı! Ekipler bölgede, müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kıvılcım sonrası orman yangını çıktı! Ekipler bölgede, müdahale sürüyor

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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İlçeye bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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