Kıvılcım sonrası orman yangını çıktı! Ekipler bölgede, müdahale sürüyor
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.Abone ol
İlçeye bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.
Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.