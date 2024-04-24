Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemedi.

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Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.