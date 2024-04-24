Yerel seçimden kısa süre sonra genel seçim anketi! Bomba sonuçlar hangi parti birinci çıktı?
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından erken seçim tartışmaları başladı. ASAL Araştırma Şirketi, dikkat çeken bir anket çalışması yaptı. Ankette 'Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? ' diye soruldu. İşte sonuçlar...
ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında 2000 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
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Araştırmada "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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'Kararsızlar' dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:
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AK Parti:%32.2
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