DEM Parti'den kapatma davası açıklamalarına tepki: Tehdit siyaseti artık sona gelmiştir

DEM Parti'ye kapatma davası açılması yönünde açıklamalar DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı kızdırdı. Bakırhan, "Kapatma, şantaj, tehdit siyaseti artık sona gelmiştir, son kullanma tarihi dolmuştur." dedi.

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DEM Partili Diyarbakır ve Mardin belediyelerinde yaşanan İstiklal Marşı ve Türk bayrağı krizi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti'ye kapatma davası açılması yönünde çağrı yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye kapatma davası tartışmalarına "Geçmişte terörle irtibatı nedeniyle kapatılan partiler oldu. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır" dedi.

İktidar partisi ve ortağı MHP'de gelen açıklamalar DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın tepkisini çekti,

Partili belediye başkanları yerel seçimi değerlendirmek üzere genel merkezde bir araya geldi.

Bakırhan, toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde barış, demokrasi, özgürlükler ve değişim iradesinin sandığa yansıdığını söyledi.

"Tehdit siyaseti artık sona gelmiştir"

Tuncer Bakırhan, "Siyasete hiza ve ayar vermeye çalışıyorlar. Bir kez daha yineliyoruz, kapatma, şantaj, tehdit siyaseti artık sona gelmiştir, son kullanma tarihi dolmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları da yerel seçimlerde hedeflerini önemli oranda tutturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü belediyecilik anlayışımızı sadece belediyeleri kazandığımız yerlerde değil muhalefete düştüğümüz yerlerde de en güçlü şekilde sergileyeceğiz. Biz batı illerinde yönetimlerde olduğumuz her yerde, halkın faydasına olan her çalışmaya destek olacağız ama paradigmamıza ters düşen ve toplumun yararına olmayan, kadınların, gençlerin ve emeklilerin yararına olmayan konularda da en etkin muhalefeti sürdüreceğiz."