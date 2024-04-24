Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadesi kullanıldı.