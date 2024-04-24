Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deutsche Welle muhabirinin İsrail'le ticaret sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Deutsche Welle muhabirinin "İsrail'le yoğun ticari ilişkileri sürdürüyorsunuz Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret bakanımız bunu açıkladı." yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.

Türkiye ve Almanya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

Erdoğan: Ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz

Görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi İlk olarak Erdoğan konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi, dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz.

Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettik.

Netanyahu, sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi gerekiyor.

Steinmeier Erdoğan'ı Almanya'ya davet etti

Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın (Türkiye'yle olduğu gibi) bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur.3 milyon Türk 4 kuşak önce Almanya'da yaşıyor. Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. Siyasi hayattan ekonomi, kültür hayatına kadar bu kuşağın temsilcileri bana eşlik ediyor.

100 yıldır süren ilişkilerimizin daha da güçlü olmasını diliyorum. Dünya dinamik fakat özgüvenli yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Türkiye ile Almanya tek ortaklar değil fakat biz iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeyiz. Özellikle Orta Doğpu'daki dramatik gelişmelerde bilgi alışverişinde bulunmalıyız. Kıbrıs konusunu da ele aldık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı da önemli bir konuydu. Amerika'dan da yardımların gelmesi söz konusu. Türkiye'nin de Ukrayna'yı desteklediğini biliyoruz. bu desteği sürdüreceğiz. Bunun ötesinde birkaç hafta sonra Almanya, yeniden yapılanma konferansına sayın Cumhurbaşkanı'nı davet ediyorum.

Hamas'a tepki İsrail'e destek

Hamas bu vahşice saldırı ile İsrail'e 1200 kadın ve çocuğu öldürdü. 300'ü aşkın rehini tutuyor. Bize göre 7 Ekim saldırısı olmasa bu savaş olmazdı. Biz Gazze'deki insani durumu düzeltmeliyiz. Bu konuda Türkiye'nin önemli görevi var. Bölgedeki ilişkileri kullanmalıyız. Rehinelerin serbest bırakılması için bu olayın tırmanmaması için ön koşul. Bu dönemlerde Türk Alman ilişkilerine yeniden ivme kazandırmalıyız.

İsrail'e soykırımı desteği sorusuna Steinmeier'in yanıtı

Almanya'nın İsrail soykırımına destek olduğu ididalarıyla ilgili soruya Steinmeier, "Biz mahkeme nezdinde bu konuda Almanya'nın desteğinin bir soykırıma katkı olduğu izlenimine karşı girişimde bulunuyoruz. Hukukçularımızla konumumuzu savunuyoruz." diye yanıt verdi.

Almanya'daki ırkçı saldırılar

Almanya'daki ırkçı saldırılara ilişkin olarak Steinmeier, "Sayın cumhurbaşkanı ile bu konuyu ele aldım. Bahsettiğiniz olay beni de sizin kadar üzüyor dedim. Solingen'deki olayın anmasında konuşma yaptım. Kurbanların yakınları da katıldı. Bu kadar etkili etkinlikten sonra benzer olayın yaşanmasını düşünemezdik. yeni bir saldırı oldu. Alman güvenliği ve yargısı bu faillere hak ettiği cezayı verecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a İsrail'le ticaret sorusu

Soru cevap kısmında Deutsche Welle muhabirinin "İsrail Başbakanı Netenyahu'ya karşı sesini yükseltiyorsunuz. Bir yandan da İsrail'le yoğun ticari ilişkileri sürdürüyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret bakanımız bunu açıkladı. Şu anda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölüm sayısı 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Burada ağır bir manzara var, bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze yerle yeksan olmuş durumda. Tüm batı İsrail'in yanında yer alıyor. Saldırılarının karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı yok. Biz şu anda rehine takası noktasında gayret içindeyiz. Bu takasla başarılı olalım temenni ederiz."