Trabzonspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında heyecan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ile devam etti. Bordo mavili ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Stefano Denswil ve 49. dakikada Taxiarchis Fountas kaydetti. Fatih Karagümrüt'ün golleri ise 22. dakikada Ryan Mendes ve 79 dakikada Flavio Paoletti'den geldi.
Trabzonspor'da Enis Destan, 45. dakikada rakibine yaptığın müdahale sonrası direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Rövanş maçı ne zaman?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Trabzonspor - Karagümrük maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Trabzonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
90'+7' Maçın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.
79'GOL! Paoletti skoru 3-2 yapan golü attı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken top İtalyan oyuncunun önünde kaldı. Paolettinin köşeye vuruşunda top ağlara gitti.
72'Onuachu'nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
65'Sangare sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Rohden'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
53'Sağ kanattan yapılan ortada Meunier'den seken top ceza sahasında Güven'in önünde kaldı. Güven istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
49'GOL! Trabzonspor, Fountas'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Ali Şansalan Enis Destan'a Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gösterdi.
41'GOL! Denswil skoru 2-1 yaptı. Mendy sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Denswil'in vuruşunda top ağlara gitti.
35'Bardhi sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top kaleci Sirigu'da kaldı.
32'Veseli sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Trabzonspor savunması karşıladı.
26'Eren sol kanattan içeri çevirdi. Ceza sahasında Fountas'ın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Pepe'nin vuruşunda yandan auta gitti.
22'GOL! Ryan Mendes, Karagümrük'e 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Rohden ceza sahasının sağından kale önüne kesti. Mendes'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu.
19'Emre Mor sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Güven Yalçın'ın vuruşunda top auta gitti.
15'GOL! Trabzonspor, Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Visca çaprazdan içeri girdi. Visca'nın ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
8'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.
2'Eysseric sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortalamak istedi ancak top doğrudan dışarı çıktı.
1'Levent sol kanattan içeri kesti. Ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda Uğurcan topu iki hamlede kornere çeldi.
1'İlk düdük geldi ve Trabzon'da maç başladı.
Trabzonspor - Karagümrük ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Berat, Eren, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis Destan
F. Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohdén, Feghouli, Emre, Eysseric, Mendes, Güven