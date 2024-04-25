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Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!

Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!

Türk Hava Yolları (THY), yaptığı açıklama ile Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yapılacak bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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