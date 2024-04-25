BIST 9.722
DOLAR 32,57
EURO 34,98
ALTIN 2.422,96
HABER /  SPOR

Premier Lig'de Liverpool, şampiyonluk yolunda yara aldı

Premier Lig'de Liverpool, şampiyonluk yolunda yara aldı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Everton'a 2-0 yenildi.

Abone ol

Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Everton'a konuk oldu.

Everton, 27. dakikada Jarrad Branthwaite'nin golüyle Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, 58. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca, Liverpool karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. "Kırmızılar", bu sonuçla şampiyonluk yolunda darbe aldı.

Günün diğer maçında, Manchester United, konuk ettiği Sheffield United'ı 4-2 yendi.

Bu sonuçla 74 puanda kalan Liverpool, 77 puanlı lider Arsenal'in ardından 2. sırada kaldı. İki maçı eksik Manchester City ise 73 puanda bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!
Türk Hava Yolları açıkladı: O seferler iptal!
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
THY'nin yarın yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi
Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! "Oyundan atılması doğru karar"
Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! "Oyundan atılması doğru karar"
Trabzonspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi
Trabzonspor 10 kişiyle Fatih Karagümrük'ü devirdi
Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ile Özel'in görüşmesine itiraz
İyi Parti kurultay için gün sayıyor: Hazırlıklar tamamlandı
İyi Parti kurultay için gün sayıyor: Hazırlıklar tamamlandı
Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi
Bahçeşehir Koleji Europe Cup'ı 2. bitirdi
ABD'nin 95 milyar dolarlık İsrail yardım paketinde Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı
ABD'nin 95 milyar dolarlık İsrail yardım paketinde Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya'ya gitti