İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürlüğü, 2023 Yılı Türkiye Şampiyonluğunu kutladı

İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürlüğü, 2023 yılında gösterdiği üstün performansla '2023 Türkiye Bayiler Şampiyonu' unvanını kazandı.

Şampiyonluk coşkusunun doyasıya yaşandığı programda konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "İhlas Pazarlama, İhlas ailesinin bayrak taşıyıcı firmasıdır" dedi.

İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürlüğü ekibi 2023 yılında satış ve pazarlama konusunda ortaya koyduğu başarılı performans ile '2023 yılı Türkiye Bayiler Şampiyonu' oldu. Aydın'ın Efeler ilçesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan bir otelde şampiyonluk coşkusunu kutlayan İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürlüğü personellerinden başarı göstererek dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından plaket ve hediye takdim edildi. Ödül alan personellerin mutluluğu ve gururu gözlerinden okunurken, İhlas Pazarlama Genel Müdür Orhan Korkusuz, başarılarıyla öne çıkan ekip üyelerine teşekkür ederek, şirketin başarısına katkı sağlayan herkesi kutladı.

"Her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz"

Oteldeki akşam yemeği sonrası düzenlenen kutlama programı zeybek gösterisi ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürü H. Cüneyt Özkan, Aydın'a ve tüm personelin emeğine yakışan bir hikaye yazdıklarını belirterek, "Her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz ve canı gönülden çalışıyorsunuz. Bu her zaman yakalanılacak bir şey değil. Biz de bu işe başladığımız zaman sizden aldığımız enerji, güç, sevgi ve muhabbet ile bu seviyeye getirdiğiniz ve hep birlikte taçlandırdığınız bir şampiyonluk oldu. İnşallah ekip olarak çok daha güçlü işlere imza atacağız. Hepiniz her şeyin en iyisi ve en güzelini hak ediyorsunuz" diye konuştu.

Özkan konuşmasının sonunda göreve geldiği 2021 yılından bu yana Aydın Bölge Müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri satış ve ciro rakamlarını paylaşarak, "2023 kendi başına bu başarıda belki buz dağının belki görünen tarafı. Ama görünmeyen tarafında da 2021'in son 8 ayı, 2022 ve 2023 var. 2021'in ilk 4 ayında 40 olan satıcı bazında toplam 40 olan personel sayımızı ikinci 8 ayında 44'e, 2022'de 59'a, 2023'de de 71'e çıkartmışız. Allah nasip ederse 2024 satış personeli hedefimizi 100 personel olarak belirledik ve bunun altında kalmayacağız. Tahsilatımız ile ilgili de 2021 yılından bu yana çalıştığımız bir olay var. Tahsilat yüzde 79,7'den 93,4'e çıkartmışız. Elinize, emeğinize sağlık. Annenizin ak sütü gibi helal bir çalışmaya imza attınız" diye konuştu.

Özkan'ın ardından konuşan Mağazacılık Direktörü Halil Çağlar ve Ofisler Direktörü Yakup Özaydın da birer konuşma yaparak, Türkiye şampiyonu olan İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürlüğü ailesini tebrik etti.

"İhlas bayrağını gururla taşıyoruz"

2023 Türkiye Bayiler Şampiyonu Aydın Bölge Müdürlüğü'nü alkışlayarak konuşmasına başlayan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Biz İhlas Pazarlama olarak sadece ticaret firması değiliz. Biz son 10 yılda İhlas bayrağını Türkiye'nin her yerinde başarı ile, gurur ile ve çevremize İhlas ile ilgili imajı en üst noktaya çıkartacak şekilde taşıyan bir yapılanmayız" ifadelerini kullandı.

2021 yılında göreve getirilen H. Cüneyt Özkan önderliğindeki İhlas Pazarlama Aydın Bölge Müdürlüğü'nün olumlu yönde büyük bir ivme kaydettiğini belirten Genel Müdür Korkusuz, "Türkiye'deki bölgelerimiz içerisinde son 3 yılda Cüneyt Özkan'ın liderliğe gelmesinden sonra Aydın muazzam bir başarı göstererek Türkiye şampiyonluğuna ulaşacak bir performansa ulaştı. 52 bölgeyi geride bırakan Aydın Bölge Müdürlüğümüz Türkiye şampiyonu oldu. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Cüneyt kardeşimizi de müthiş liderliğinden dolayı kutluyorum. Benim yaklaşık 10 yıllık bir İhlas Pazarlama serüvenim var. Bu yolculuğumuzdan çok keyif alarak arkadaşlarımızla birlikte yol yürüyoruz. Biz başarının tarifi olduğuna inanmayan bir ekibiz. 10 adımda başarı, o, bu tarzı şeylere inanmıyoruz. Bize göre başarının tarifi değil bedeli vardır. O bedel de bol istişare ve çok çalışmaktır. Biz 10 yıllık süreçte bütün arkadaşlarımla birlikte her zaman her konuyu istişare ederek ama çok çalışarak çok iyi yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. Bizim misyonumuz İhlas bayrağını Türkiye'nin her yerinde İhlas'a yakışır şekilde taşımaktır. İhlas Pazarlama, İhlas ailesinin bayrak taşıyıcı firmasıdır. Bundan sonra da böyle olmaya ve klasik bir ticaret firması olmanın dışında olmaya hareket edecektir. Gelecek ile ilgili vizyonumuz ise, Türkiye'nin hayal bile edemediği yere İhlas Pazarlamayı ulaştırmayı, Türkiye'de yeni satış kanalları, yenilikler oluşturmayı ve Türkiye'de halka en sıcak ve en yakın şekilde ulaşarak onların ihtiyaçlarını en samimi şekilde karşılıklı anlayış ile gideren bir firma olmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde de inşallah Türkiye'de milyar dolara yaklaşacak büyüklükte bir İhlas Pazarlama ailesini ortaya koymayı arzu ediyoruz. Bunun için de çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından başarıda pay sahibi olan ve ilk 3'e giren personellere protokol üyeleri tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi. '2023 Türkiye Bayiler Şampiyonluğu' kupasını Genel Müdür Korkusuz'un elinden alan Aydın Bölge Müdür Özkan ve yönetimi büyük mutluluk yaşadı.

Kutlama programına, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Mağazacılık Direktörü Halil Çağlar, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Aydın Bölge Müdürü H. Cüneyt Özkan, İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, Manisa Bölge Müdürü Enver Geleri, Muğla Bölge Müdürü Yasin Solakoğlu, Denizli Bölge Müdürü Soner Varol ve Aydın Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.