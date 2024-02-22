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Uludere'de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı

Uludere'de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 37 yıl önce terör baskını sonrası şehit olan 14 vatandaş için anma töreni düzenlendi.

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İlçenin Taşdelen köyünde 37 yıl önce bölücü terör örgütü tarafından köye yapılan baskın sonrası şehit olan 14 vatandaş, köyde yıl dönümünde anıldı.

Köy okulu bahçesinde açılan ay yıldızlı bayrak altında bir dakikalık saygı duruşunun kabinde İstiklal Marşı okundu; dualar edildi, mevlit okutuldu. Daha sonra katılımcılar, şehit mezarlarını ve şehit ailelerini ziyaret etti.
Törene; Kaymakam Bekir Yalçın, belediye başkanı Sait Ürek, komutanlar ve vatandaşlar katıldı.

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