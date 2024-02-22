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Rektör Çakmak ödüllü genç araştırmacıyı misafir etti

Rektör Çakmak ödüllü genç araştırmacıyı misafir etti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Psikoloji Alanında 2023’ün Genç Araştırmacısı ödülünü kazanan Arş. Gör. Adem Kantar’ı konuk etti.

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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde ETÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Adem Kantar, 2023’te Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü’nü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın elinden almıştı.
Kantar ile bir süre sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgi alan Rektör Çakmak, elde ettiği ödülün genç araştırmacılar için örnek teşkil edeceğini belirterek, kendisini tebrik etti ve hediye takdiminde bulundu.

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