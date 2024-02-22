Sektör ve öğrenciler EGEKAF’ta buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) de ortakları arasında bulunduğu Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF24) Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliğinde açıldı.

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E-insan dijital hizmet yaklaşımının bir parçası olarak ‘Yetenek Her Yerde’ kariyer etkinlikleri çerçevesinde yer alan Ege Kariyer Fuarı, 21-22 Şubat 2024 tarihlerinde Denizli’de gerçekleştirildi.

2019 yılından beri Türkiye’nin 11 bölgesinde düzenlenen kariyer fuarlarından biri olan Ege Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 14 paydaş üniversitenin katılımıyla düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde iki gün süren EGEKAF24, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 15 üniversitenin (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi) on binlerce öğrencisini iş dünyası ile bir araya getirdi.

MSKÜ standına yoğun ilgi

Kariyer söyleşilerinden panellere, sunumlardan eğitimlere toplam 124 etkinliğin yer aldığı fuarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de yerini aldı. MSKÜ standı, gençlerden ilgi gördü. Stantta Üniversitemiz bölümleri, imkânları ve kampüs yaşamı hakkında bilgi verildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da MSKÜ standını ziyaret etti. Fuarda protokol üyeleri ve öğrenciler alanda kurulan stantları gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.