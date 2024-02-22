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Görele’ye yeni kaymakam atandı

Görele’ye yeni kaymakam atandı

Bir süredir Refik Özsoy’un görev yaptığı Görele Kaymakamlığına Hamit Genç atandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun’un Görele Kaymakamı olarak atanan Hamit Genç, görevine başladı.

Denizli’nin Honaz ilçesi Kaymakamlığından Giresun’un Görele ilçesi Kaymakamlığına atanan Hamit Genç, görevine başladı. Göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Genç, ilerleyen günlerde kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak ilçe halkına ve ilçeye faydalı olmaya çalışacağını söyledi.
Evli ve iki çocuk babası olan Kaymakam Hamit Genç, 1984 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Erzincan Anadolu Lisesinde tamamlayan Kaymakam Genç, Niğde’nin Çiftlik ve Erzurum’un Palandöken Kaymakam vekilliklerinin ardından Görele Kaymakamlığına atandı.

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