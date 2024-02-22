BIST 9.358
DOLAR 30,99
EURO 33,60
ALTIN 2.016,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dede ile torunları 10 yıl sonra kavuştu! Sınır hattında gözyaşları sel oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dede ile torunları 10 yıl sonra kavuştu! Sınır hattında gözyaşları sel oldu

Asrın felaketinde annesi ve babasını kaybeden Suriyeli 3 kardeş, 10 yıldır görmediği dedesiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısındaki tampon bölgede buluştu. Yıllar sonra gelen buluşmada gözyaşlarına boğulan dede ve torunlar, hayatlarına Suriye’de devam edecekler.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlere; Suriyeli Muhammed Babelli (13), Mese Babelli (11) ve Luceyn Babelli (3) kardeşler, annesi ve babasıyla birlikte Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yakalandı. 3 kardeş asrın felaketinde annesi, babası ve birkaç aylık kardeşlerini kaybetti. Depremden sağ kurtulan Babelli kardeşler en son çok küçük yaşlardayken gördükleri Halep'te yaşayan dedeleriyle 10 yıl sonra Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır kapısında buluştu. Tampon bölgede Türk Kızılay'ı ve Suriye Kızılay'ı iş birliğiyle gerçekleşen buluşmada dede ve torunlar gözyaşlarına boğuldu.

“Şimdi duygularımı anlatamıyorum, en sonunda torunlarıma kavuştum”

10 yıl sonra ilk defa torunlarına kavuşan dede Mohamad Naser Babelli, duygularını anlatamadığını belirterek, "Depremden sonra torunlarımı gördüm. Türk Kızılay’ı ve Suriye Kızılay’ına bu koordinasyon için teşekkür ederim. Torunlarım için hem Türk Kızılay’ı hem de Suriye Kızılay’ı emek verdiler. En sonunda da torunlarıma kavuştum. Onlar da dedelerine kavuştular. Torunlarımın anne ve babası depremde vefat etmişlerdi. Torunlarım enkazdan 3 gün sonra sağ çıktılar. Bu kavuşma için tekrardan Kızılay’a teşekkür ederim" dedi.

“Bu vakayı olumlu bir şekilde tamamladık”

Türk Kızılay görevlisi Anusha Zubairy, "Çocuklar depremde anne, babasını ve birkaç aylık kardeşini kaybetti. Bize aile birleşimi üzerinden başvurdular. Dede Halep’te yaşıyor. Biz Suriye Kızılay’ı ile koordine şekilde ilerledik. İlk önce çocuklara bir vasi ataması gerekiyordu. Gaziantep ve valilik tarafından babanın kardeşi vasi olarak atandı. Amcanın vasi olması süreci kolaylaştırdı. Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Hatay Valiliği ve sınır amirlerimizle koordine olarak bu vakayı olumlu bir şekilde tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cinsel ilişki itirafı çok konuşuldu! Deniz Cengiz, Cüneyt Özdemir'in 'annen ne dedi' sorusuna böyle yanıt verdi
Foto Galeri Cinsel ilişki itirafı çok konuşuldu! Deniz Cengiz, Cüneyt Özdemir'in 'annen ne dedi' sorusuna böyle yanıt verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İran'da su krizi yaşanıyor! Son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü!
İran'da su krizi yaşanıyor! Son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü!
Türk Edebiyatı’nın efsaneleri aynı sahneye taşındı
Türk Edebiyatı’nın efsaneleri aynı sahneye taşındı
Uludere'de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı
Uludere'de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı
TUSAŞ'ın Kahramanmaraş tesisi açıldı! Uçak parçası üretecek!
TUSAŞ'ın Kahramanmaraş tesisi açıldı! Uçak parçası üretecek!
Sektör ve öğrenciler EGEKAF’ta buluştu
Sektör ve öğrenciler EGEKAF’ta buluştu
6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar çıktı
6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar çıktı
Rektör Çakmak ödüllü genç araştırmacıyı misafir etti
Rektör Çakmak ödüllü genç araştırmacıyı misafir etti
Ünlü doktor Ender Saraç'ın "cinsel istismar" davası başladı! 22 yıla kadar hapis isteniyor!
Ünlü doktor Ender Saraç'ın "cinsel istismar" davası başladı! 22 yıla kadar hapis isteniyor!
Kemer Belediyesi’nden sporculara ulaşım desteği
Kemer Belediyesi’nden sporculara ulaşım desteği
Çocukta yüksek ateşin sebebi idrar yolu enfeksiyonu olabilir!
Çocukta yüksek ateşin sebebi idrar yolu enfeksiyonu olabilir!