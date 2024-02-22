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ZBEÜ Erkek Masa Tenisi Takımı Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi’ne yükseldi

ZBEÜ Erkek Masa Tenisi Takımı Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi’ne yükseldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Şampiyonası’nda 3. olarak Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi’ne yükseldi.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetleri kapsamında 13-17 Şubat 2024 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Masa Tenisi Şampiyonası’nda ZBEÜ Erkek Masa Tenisi Takımı toplam 40 üniversitenin katıldığı turnuvada 3. olarak büyük başarı elde etti ve bu sonuçla Türkiye Masa Tenisi Süper Lig’ine yükseldi.
ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şampiyonaya katılan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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