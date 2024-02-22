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Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıklıyor! Murat Kurum'a 'afiş' yanıtı: 'Vah vah, çok üzüldüm!'

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıklıyor! Murat Kurum'a 'afiş' yanıtı: 'Vah vah, çok üzüldüm!'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın ardından mal varlığını açıklayacağını duyurdu. AK Parti adayı Murat Kurum'un "afişlerim toplatılıyor" suçlaması için de İmamoğlu, "Vah vah, çok üzüldüm!" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş'ın malvarlığını açıkladığı hatırlatılıp, marvarlığını açıklayıp açıklamayacağı sorulan İmamoğlu, "Yakında açıklayacağım" dedi. İmamoğlu, AK Parti adayı Murat Kurum'un 'afişlerimiz toplatılıyor" eleştirisine öyle bir yanıt verdi ki yeni polemiklerin kapısını aralayacak. 

Mal varlığımı hep açıkladım!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladığı anımsatılan İmamoğlu'na, "Siz mal varlığını açıklayacak mısınız?" sorusunu yöneltildi. İmamoğlu, "Ben 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım, 2019'da da malvarlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Her dönem mal varlığımı açıkladım. Günü geldiğinde arkadaşlarım sizinle paylaşır" ifadesini kullandı.

Murat Kurum'un suçlamasına olay cevap

Murat Kurum'un "Parasını verdiğimiz bilboardları söküyorlar" suçlamasına şu cevabı verdi:  "Vah vah, çok üzüldüm! Kendisine buradan mağduriyet yaratmak istiyorsa bu hiç tutmaz. 5 yıldır devletin kurumu, benim vergilerimle çalışan TRT'de 1 dakika haberim yapılmadı. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı. Türkiye'de 8-9 kanal bizim ilanlarımızı parasıyla bile almıyor. Neymiş, bilboardları söküyorlarmış! Vah vah, çok üzüldüm..."

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