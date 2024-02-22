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Binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sebebiyle mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Olay, Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan çatı katında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahalleli ise yangın sebebiyle sokağa döküldü. Vatandaşlar meraklı gözlerle olup biteni izlediği sırada itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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