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Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un birinci etabı sona erdi

Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un birinci etabı sona erdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Pro Golf Tour" turnuvasının birinci etabı tamamlandı.

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Golf Mad sponsorluğunda Lykia Links Golf Kulübünde oynanan turnuvaya 24 ülkeden 104 sporcu katıldı.

Turnuvada Türkiye'yi Tarık Aslan, Leon Açıkalın ve Taner Yamaç temsil etti.

İlk etapta Alman Michael Hırmer birinci, Belçikalı Yente Van Doren ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Fransız Arthur Michaux, Alman Allen John ve İsviçreli Fiorino Clerici paylaştı.

Dereceye girenlere ödülleri Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve turnuva direktörü Bekir Kara tarafından verildi.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 farklı ülkede düzenlenen turnuvanın 12 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü ifade etti.

Turnuvanın ikinci etabı, 24-26 Şubat tarihlerinde yine aynı golf kulübünde yapılacak.

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