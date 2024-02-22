İzmir'de güzellik merkezinde yaşandı: Dolgu yaptırdı, burnunu kaybetti!

İzmir'de bir güzellik salonunda burun dolgusu yaptıran bir kadın burnunu kaybetti. Uzman Doktor Dağıstan Ayan, sosyal medya hesabından yapılan merdiven altı uygulamalarla ilgili uyardı.

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Uzmanlar merdiven altı estetiklere karşı sık sık uyarılarda bulunuyor. Uygun fiyata kanan pek çok vatandaş merdiven altı uygulamalara telafisi imkansız sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Skandal olaylardan birisi de İzmir'de meydana geldi. Uzman Doktor Dağıstan Ayan, sosyal medya hesabından yaşanan olayı paylaştı.

Ayan, İzmir'de bir güzellik merkezinde hekim olmayan birisine burun dolgusu yaptıran hastanın burnunu kaybettiğini ifade etti.

"Gözünü kaybetmediği için şanslı"

Ayan'ın paylaşımı şöyle: İzmir’de bir güzellik salonunda, HEKİM OLMAYAN BİRİSİNE yapılan burun dolgusu neticesince hastanın burnu nekroza gitti malesef. Burnunu kaybetti yani. Gözünü de kaybetmediği için şanslı aslında çünkü kör de kalabilirdi!

Lütfen sizden rica ediyorum, güzellik salonlarında, kuaförlerde, merdivenaltı yerlerde sağlığınızı tehlikeye atmayın. Sahte hekimlerden, estetisyenlerden vs uzak durun artık.."