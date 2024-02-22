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Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporcular finalde karşılaşacak

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporcular finalde karşılaşacak

Hırvatistan'da devam eden 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Hazal Burun ve Hatice Efdal Köse, 21 yaş altı kadınlar makaralı yayda finale yükseldi.

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Varazdin kentinde düzenlenen organizasyonda, 21 yaş altı kadınlar makaralı yay kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Hazal Burun, çeyrek finalde İtalyan Giulia Di Nardo'yu 146-143, yarı finalde Büyük Britanyalı Chloe A'Bear'ı 148-143 yenerek adını finale yazdırdı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli okçu Hatice Efdal Köse ise çeyrek finalde Büyük Britanyalı Mia McGuane'yi 150-141, yarı finalde Fransız Lea Girault'u 147-142 mağlup ederek finale çıktı.

Türk sporcular Hazal Burun ve Hatice Efdal Köse'nin karşı karşıya geleceği altın madalya müsabakası, 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

21 yaş altı erkekler makaralı yay çeyrek finalinde İtalyan Lorenzo Gubbini'yi 147-144 yenen Yağız Sezgin, yarı final müsabakasında İsrail'den Yiftach Hadar'a beraberlik atışı sonrasında mağlup oldu. Yağız, bronz madalya mücadelesinde Danimarkalı Nicklas Bredal Bryld ile karşı karşıya gelecek.

Büyükler makaralı yay erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Batuhan Akçaoğlu da çeyrek finalde Fransız Adrien Gontier'e beraberlik atışı sonucu yenildi.

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