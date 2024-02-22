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Trabzon merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı!

Trabzon merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı!

Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltında bulunan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 265 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Trabzon merkezli Mersin, Gaziantep ve Batman'da 14 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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