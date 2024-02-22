Murat Kurum: Önüne gelen taksici olamayacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul'un en büyük problemlerinde biri olan taksi sorununa değindi. Kurum, "Önüne gelen taksici olamayacak" dedi.

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Yerle seçimler yaklaştıkça partilerin belirlediği adaylar da saha çalışmalarına hız kazandırdı. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum da her gün esnafa ziyaretler düzenleyip vatandaşların sorunlarını dinliyor. İstanbul'un birçok sorununa çözüm getireceklerinin altını çizen Kurum, seçimden sonra çok farklı bir İstanbul olacağını söylüyor.

Kanal D'de yayınlanan bir programa katılan Murat Kurum, İstanbul için vaatlerini sıraladı ve yine mevcut sorunların çözülmesi için elinden geleceğini aktardı.

Kentsel dönüşüm...

Kentsel dönüşümde İstanbul'da 650 bin konutun dönüşümünü hedeflediklerini belirten Kurum, "Yarısı bizden kampanyasını devam ettirirken bir taraftan 100 bin de kiralık konut yapacağız. Bunları satmayacağız. Bu projeye entegre olacak. Sürekli İstanbul'un dönüşümü için bu konutları kullanacağız" dedi.

"Plaka sayısını artıracağız"

İstanbul'un kanayan yaralarında biri olan taksi sorununa da değinen Kurum, "Merkezi taksi sistemini hayata geçirelim istiyoruz. Durakların bile uygulaması var. Tek çatı altında toplamalıyız. Hangi taksiyi istediğimiz, arabanın durumuna kadar dijitalden bunu çağırabileceksiniz. İstanbul taksisi marka haline gelecek. Yurt dışına gittiğinizde şehrin turizm elçileridir taksiler. Önce merkezi taksi uygulamasında hepsini birleştireceğiz. Bilimsel verilerle nerede nasıl ihtiyaç var taksi plakası ihalesine çıkacağız. Plaka sayısını artıracağız" dedi.

İstanbulluların beklentisinin hizmet olduğunu altını çizen Kurum, "Taksicinin de güvenliği söz konusu. İnsanları karşı karşıya getirmeye gerek yok. Sonuçta masanın etrafında doğruyu ortaya koyacağız. Mevcut netim kendisi taksicilik yapmak istiyor. Kanun diyor ki yönetim taksicilik yapamaz diyor. 8+1'ler de rahatsız şimdi. Tek bir doğruyu uygulayacak süreci işleteceğiz. Önüne gelen de taksici olamayacak" ifadelerini kullandı.

Taksi duraklarının İstanbul ruhuna uygun yenileneceğini söyleyen Kurum, "Havalimanına 18 milyon turist geliyor, bu kişiler taksiye biniyor. Taksici ile iletişim kursa, 1 gün daha fazla kalsa şehrin istihdamı ve ekonomisi hareketlenir. Denetim ve ödül yöntemi getireceğiz. yanlış bir şey olduğunda hemen yazacak vatandaş. Trafikten mene kadar ceza olacak. Taksicilerimizin can güvenliği için taleplerine yönelik adımları atacağız" diye konuştu.