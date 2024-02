Garanti BBVA, bu yıl 200 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı hedefliyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, bankanın son 25 yılda teknolojiye yaptığı yatırımın 5 milyar doları aştığını belirterek, "2024 için de 200 milyon doların biraz üzerinde teknoloji yatırımı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Abone ol

Garanti BBVA, Türk bankacılık sektörünün en büyük teknoloji merkezi olan ve “teknoloji fabrikası” olarak nitelediği Garanti BBVA Teknoloji’yi yakından tanıtmak amacıyla, Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü’nde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Baştuğ, toplantıda yaptığı konuşmada, bugün bankacılığın geniş kitlelere ulaştıkça, teknolojik gelişmelerle birlikte iş yapış şekillerinin de dönüşümü zorunlu kıldığını belirterek, "Biz de Garanti BBVA olarak çevikliğimiz, inovatif çalışma kültürümüz ve güçlü teknolojik alt yapımızla sektördeki dönüşüme öncülük ediyoruz. Bu yolculukla bugün ulaştığımız yetkinlik düşünülünce sektörde fark yaratarak son 25 yılda teknolojiye yaptığımız yatırım 5 milyar doları aştı. 2024 için de 200 milyon doların biraz üzerinde teknoloji yatırımı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji yatırımlarıyla bugün stratejik alanlarda güçlü büyüme gerçekleştirebildiklerini kaydeden Baştuğ, "Birlikte büyüttüğümüz bu yatırım, bizim en stratejik aktifimiz ve Türk bankacılık sektörünün en büyük teknoloji merkezi. Garanti BBVA olarak amacımız, müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak, onların en doğru finansal kararları almalarını sağlamak ve hayatlarında gerçek bir etki yaratmak. Dolayısıyla, aslında teknolojinin ve dönüşümün özünde insana değer katmak var." diye konuştu.

"Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var"

Baştuğ, dijitalleşmeyle birlikte şube sayısında azalış olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, banka şube sayısında optimal seviyeye ulaştıklarını ve şube sayısının mevcut seviyelerde devam etmesini öngördüklerini bildirdi.

Kredi kartlarına yönelik yapılması öngörülen düzenlemelere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz.” diye konuştu.

"Yaklaşık 25 yıl önce Garanti Teknoloji’yi kurduk"

Garanti BBVA Mühendislik ve Veri Hizmetleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ise bankacılığın geleceğinin teknolojiyle mümkün olacağı öngörüsüyle, 1998 yılında Garanti Teknoloji’yi kurduklarını anımsatarak, "Bu sistem aynı zamanda 25 yıl içinde başta Garanti BBVA olmak üzere bütün iştiraklerimizin dönüşümünün arkasındaki itici güç oldu. Dolayısıyla Garanti BBVA Teknoloji sektörde, teknolojiyi yeni iş modelleri geliştirecek bir kaldıraç olarak kullanarak önemli rol üstleniyor ve bankamıza büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mobil bankacılık uygulamaları, çevrim içi bankacılık platformları ve dijital ödeme sistemleri gibi yeniliklerin, müşterilerin bankacılık deneyimini kökten değiştirdiğini dile getiren Kuruöz, "Biz de değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik IT süreçlerimizi sürekli yeniliyor, geliştiriyoruz. Büyük miktarda veri ile gerçek zamanlı hizmet verme konusunda çok büyük altyapı yatırımları yapıyoruz." diye konuştu.

"Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA ve tüm iştiraklerinin teknoloji fabrikasıdır"

Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu ise "Garanti BBVA ve tüm iştiraklerinin 'teknoloji fabrikası' olan Garanti BBVA Teknoloji, 2 bin 400 kişilik dev mühendislik kadrosuyla, bankacılığın geleceğini tasarlamak için çalışıyor. 34 yaş ortalamasındaki çalışanlarımızın yüzde 41’ini kadınlar oluşturuyor ve bu durum teknoloji sektörü özelinde bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Garanti BBVA Teknoloji’de en büyük değerimiz şüphesiz ki insan, çalışanlarımız. Sektörümüzde bir 'okul şirket' olarak sürekli devam eden farklı yetenek programları ve gelişim programlarıyla çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak için çalışırken, iyi mühendisler yanında iyi teknoloji liderleri yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Garanti BBVA Teknoloji’nin gündeminde "yapay zekâ" ve "GenAI" denilen "üretken yapay zekâ"nın yer aldığını belirten Bektaşoğlu, "Üretken yapay zekâ dokunduğu her şeye akıl katıp verimlilik sağlarken, öğrenme kapasitesi sayesinde her türlü ürün ve servisi kişiselleştirmeye de olanak sağlıyor. Bizim burada iki hedefimiz var; birincisi her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil şubesi olmasını, ikincisi de her bir çalışanımızın kendi kişisel asistanı olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan konuşmaların ardından, katılımcılara Garanti BBVA Pendik Teknoloji Kampüsü ve TIER IV sertifikasına sahip Garanti BBVA Veri Merkezi tanıtıldı.