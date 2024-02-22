Siirt'te eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Siirt Üniversitesi ve Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında sosyal, bilimsel ve teknolojik iş birliği protokolü imzalandı.

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İş birliği çerçevesinde Siirt Üniversitesi ile İl MEM’e bağlı okullarda eğitim alan öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkân ve deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak, bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak konularda çalışmalar yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, iş birliği protokolü ile iki kurum arasındaki sosyal, bilimsel ve teknolojik çalışmaların bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.