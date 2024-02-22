İstanbul’da 4 gün sürecek Trabzon günleri başladı

İstanbul'da Trabzon Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Trabzon Günleri”, Atatürk Havalimanı’nda bulunan etkinlik alanında başladı. Ziyaretçiler yöresel yemekleri tatma fırsatı bulacak.

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Trabzon kültürü İstanbul’a taşınmaya başladı. Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Trabzon Günleri” Atatürk Havalimanı’nda bulunan Etkinlik Alanı’nda başladı. 25 Şubat’a kadar sürecek olan etkinlikte ana unsur olan çeşit çeşit hamsi yemeği, mısır ekmeği, kuymak, karalahana çorbası, fındık, tereyağı, Hamsiköy sütlacı, Akçabat köftesiyle Trabzon’un birbirinden lezzetli yemeklerini ziyaretçiler tatma fırsatı bulacak.

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. Yılı kapsamında düzenlenecek olan etkinliklerde ziyaretçiler Kemençe ve “bıçak horonu” eşliğinde keyi i vakit geçirecek.

Etkinlikte stant açan İsa Balcı, “ İstanbul’daki hemşerilerimizi Atatürk Havalimanı’ndaki etkinlik alanına bekliyoruz. Trabzon’dan buraya mısır ekmeği, karabuğday ekmeği, erişte, kuru yufka getirdik. Trabzon’a gitmeden Trabzon’u yaşayacaklar” dedi.

Trabzon Günleri’yle ilgili konuşan Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, “ Trabzon’un 106. Kurtuluş yıl dönümünü bu yıl Atatürk Havalimanı’nda İstanbullularla 22 - 25 Şubat tarihleri arasında kutlamak. Bu heyecanı ve atmosferi İstanbullu hemşerilerimizle beraber yaşamak adına burada programladık. Bütün Trabzonlular akın akın buraya geliyor. Yöresel ürünlerimizle, horonumuzla ve Trabzon’dan gelen malzemelerimiz ile kaşığından salıncağına kadar bütün ürünlerimizle İstanbul halkı ile burada bütünleşmek için buraya geldik. Yıllardır ifade ettiğimiz sloganla ‘Komşunu alda gel, Edirne’den Kars’a kadar’ bütün İstanbul’daki hemşerilerimizi Atatürk Havalimanındaki etkinlik alanına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.