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Melikgazi'den Anbar'da kat karşılığı konut ve dükkân ihalesi

Melikgazi'den Anbar'da kat karşılığı konut ve dükkân ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde kat karşılığı konut ve dükkânlar için 28 Şubat Çarşamba günü ihale yapacaklarını söyledi.

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Başkan Palancıoğlu, 28 Şubat Çarşamba günü 54 daire ve 6 dükkan için saat 13.30'da ve 37 daire 3 dükkan için de saat 14.00'te bir ihale daha yapılacağını hatırlatarak, "Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Yıldırım Beyazıt ve son olarak da Çorakçılar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak Anbar Mahallesi’nde büyük çaplı bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı Melikgazi'mizde büyük bir hamle başladı. Kentsel dönüşüm sürecini yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. İlçemizin daha da güzelleşmesi ve daha modern bir ilçe olması için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biri. Anbar'da daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı konut ve dükkân ihalemizi 28 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’da ve saat 14.00'te düzenleyeceğiz. Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak olan ihalemizle ilgili detaylar için 2521333 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.

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