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Ses kayıtları çıkan Levent Arkan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Ses kayıtları çıkan Levent Arkan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Bodrum Belediyesi’nin eski danışmanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı reklam koordinatörü Levent Arkan “Cumhurbaşkanına hakaret, devlet büyüklerine hakaret ve halkı kin ve nefrete sevk etmek suçlarından gözaltına alındı. Arkan, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest kaldı.

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Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan ve Bodrum Belediyesi'nin eski danışmanı Levent Arkan “Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla emniyet güçlerince göz altına alındı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Yaklaşık bir haftadır ses kayıtları bazı haber sitelerinde yayınlanmasının ardında polis ekipleri Arkan’ı gözaltına alındı.

Ardından polis eşliğinde adliyeye ye getirilen Arkan, savcılıkta verdiği ifade vererek mahkemeye sevk edildi. Arkan, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Devlet büyüklerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlarından yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrollü serbest bırakıldı.

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