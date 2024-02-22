Başkan Başdeğirmen: "Gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz"

Isparta Belediyesi ve Yargı Akademi iş birliği ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kampı düzenleniyor.

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Katılımcılara ücretsiz olarak Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde verilen kampa katılan gençler bilgilerini tazeliyor ve sınavlara hazırlanıyor.

Isparta Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlendiği hazırlık kampını ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlere başarı dileklerini iletti. Başdeğirmen, gençlerle karşılıklı sohbet ederek, istek ve önerilerini dinledi, gençlere yönelik yapılan çalışmalar ve yeni yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi. KPSS hazırlık kampına gençlerin ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu hazırlık kamplarının geçen yıllarda da yapıldığın söyledi. KPSS hazırlık kamplarının 5’er günlük periyotlarla yapıldığını ve bu kampın 2 defa daha yapılacağını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bu çalışmalarla siz gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızdan 50 kişi de olsa çok daha fazla başarı elde edebiliyorsa bu bizim mutluluğumuz olur. Memleketimize hep birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizlerde devletimizde görev almak, kamu personeli olmak istiyorsunuz, sizlerle de çalışmak bizler için de büyük bir mutluluk olacaktır. İnşallah bu sınavlarda başarılı olduktan sonra da sizlerle memleketimize ülkemize güzel hizmetler edebilmek istiyoruz. Sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

“Samimiyetle söylüyorum beklediğim soru buydu”

Görüş ve önerileri de dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile gençler arasında salonu gülümseten anlar yaşandı. 2022 yılında da kampa katıldığını söyleyen bir genç "Sizlere bu hizmetinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum" derken, ‘2022 yılında yemek vermiştiniz’ derken, Başkan Başdeğirmen de, "Samimiyetle söylüyorum, beklediğim soru buydu" diyerek cevap verdi ve gençlerden gelen bu teklifi geri çevirmedi.

Bir gencin mikrofonsuz konuşması karşısında salona ‘Arkadaşımızı sizler de duyabiliyor musunuz?" diye seslenen Başkan Başdeğirmen gençlerden ‘evet’ cevabı alınca “Akustik çok güzel, biliyorsunuz burayı yeni yaptık” derken, IBKM ile ilgili bilgiler verdi ve “Bizden önceki 20 yıl içinde Isparta’ya 30 tane tiyatro gelmiş. Burayı açtıktan sonra 2,5 senede 127 özel ve bir o kadar da devlet tiyatrosu geldi” görüşlerinde bulundu. Gençlerin ders çalışma ortamlarının artırılması yönündeki bir soruya da cevap veren Başkan Başdeğirmen, Vatan, Davraz Gençlik Merkezleri ile Akkent Mahallesi sosyal tesislerinde ders çalışma alanları ve kütüphane oluşturulduğuna değindi ve bu tesislerin bir haftaya kadar hizmete gireceğini aktardı. Başdeğirmen, 0-10 yaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi yapım çalışmalarının devam ettiğini ve 6 ay içinde buranın açılacağını dile getirerek mevcut otogar alanına da bin 500 kişilik Şehir Kütüphanesi ve Öğrenci Etkileşim Merkezi Projesi'nin hazır olduğunu, yeni otogarın faaliyete geçmesiyle bu alanın kütüphane olacağını belirtti. Başdeğirmen, “Göreve geldiğimizde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bir tek Halil Hamit Paşa Kütüphanesi vardı. Şimdi IBKM de var, 3 tane daha açıyoruz, ayrıca Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile Şehir Kütüphanesi'ni de şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Yargı akademi yetkilileri de KPSS Hazırlık Kampı ile Isparta Belediyesinin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Başkanım 2022 yılında bu projeyi başlattığınızda Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Bu noktada diğer iller Isparta Belediyesini örnek almaya başladı. Öğrencilerimiz ve kurumumuz adına sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.