Merak Akşener, İzmir'de CHP'yi eleştirdi: Atatürk'ün varisi DEM'leniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir proje ve aday tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'yi hedef alan Akşener, "Atatürk'ün varisi DEM'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar" dedi.

Meral Akşener, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "İzmir Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için önemini vurgulayan Akşener, dünyada hala bu kadar özlenen bir liderin bulunmadığını ifade etti.

Atatürk'e yönelik iftira ve saygısızlıklara değinen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben insan olarak pek çok iftiraya, çirkinliğe zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir, zaman zaman çok zor olsa da yaşamışımdır ama Atatürk'ümüze, ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Zübeyde Hanım hakkında bu dönemde konuşulan çirkinliklerin hiçbirini hazmedemedim. Zaman zaman ağzımı bozdum, küfür ettim, mahkemeye verildim ama isterdim ki Türkiye'de yer yerinden oynasın. Oynamadı kardeşlerim. Bu yumruk arasındaki sistemden herkes memnun."

"Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün"

İzmir'in Atatürk'ün, Zübeyde Hanım'ın şehri olduğunu ve ilk kurşunu atarak, "işgale hayır" dediğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım. Bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Bu karar 'İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım' diyen, ondan sonra da canı istediği gibi canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa 'evet' diyeceksiniz ya da Atatürk'ün, bugünkü torunu sayabileceğimiz onun uğruna, ilkeleri uğruna onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz, İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümit Özlale'ye vereceksiniz. Ne o tarafla, ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Türkiye'yi gerçekten zora sokan çok önemli bir anlayışı değiştireceksiniz."

Akşener, adayları Ümit Özlale'ye destek isteyerek, "Ümit Özlale kazandığında laik hassasiyetleri yüksek, Atatürk'ü seven, sahip çıkan, demokrasiye hukukun üstünlüğüne, adalete, liyakate inanan İzmirlinin dediğinin dışında ne yapar? Tam tersine bu istediklerimizin hepsini yapar. Ben kefilim kendisine." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçilmeleri durumunda kente yapacakları hizmet ve projeleri anlattı.

İYİ Parti'nin İzmir adayları şu şekilde:

Tire: Salih Atakan Duran

Aliağa: Bahadır Gültekin

Balçova: Hicran Helezür

Bayırdır: Kenan Göken

Bayraklı: Mehmet Erdinç Çobanoğlu

Bergama: Nezih Özuyar

Beydağ: Yasin Kırmızı

Bornova: Uğur Uray

Buca: Suat Nezir

Çeşme: Havva Evci

Çiğli: Özgür Doğan

Dikili: Önder Akşengün

Foça: Derya Kale Erdemli

Gaziemir: Sedat Dağ

Güzelbahçe: Gizem Albaş

Karabağlar: Gökhan Uzun

Karaburun: Zafer Sevinç

Karşıyaka: Yetkin Hafızoğlu

Kemalpaşa: Nizamettin Yılmaz

Kınık: Olcay Oral

Kiraz: Halil Çokgüler

Konak: Huriye Serter

Menderes: Ergun Özgün

Menemen Tanzer Sucu

Narlıdere: Feza Genişoğlu

Ödemiş: Güven Kılıç

Seferihisar: Erman Çıkar

Selçuk: Aslan Sezgin

Torbalı: Melih Terzioğlu

Urla Ertunç Tezcan