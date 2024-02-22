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İntihara kalkışan şahıs, 3 saatlik iknanın çalışmasıyla çatıdan indirildi

İntihara kalkışan şahıs, 3 saatlik iknanın çalışmasıyla çatıdan indirildi

Tunceli’de 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan indirildi. Şahsın daha önce de 46 ilde 115 intihar girişinde bulunduğu öğrenildi.

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Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde valilik yanında bulunan binanın çatısına çıkan 42 yaşındaki H.İ., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsı ikna için Tunceli Valiliği Özel Kalem Müdürü Fatih Küçükönder devreye girdi. Küçükönder’in yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan inmeyi kabul etti. Tunceli Valiliği’nde misafir edilen şahsın, memleketi Siirt’e gönderileceği belirtildi.

Öte yandan yapılan araştırmalarda şahsın daha önce de 46 ilde, 115 intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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