BIST 9.352
DOLAR 30,99
EURO 33,63
ALTIN 2.016,84
HABER /  GÜNCEL

Başkan Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi

Başkan Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

Abone ol

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendisler Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Mimar ve Mühendisler Platformu Başkanı Ömer Faruk Baltacı, amaçlarının şehri her alanda kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.
Genç beyin ve teknik elemanların bir platform etrafında buluşmasını anlamlı bulduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Bu duyarlığınızın sonucu olarak sık sık bir araya geliyor, istişareler yapıyor, beyin fırtınaları gerçekleştiriyor ve ortak akılda buluşuyorsunuz. Bu toplantılarda aldığınız karar ve tavsiye niteliğindeki önerilerinizi ilgili makamlara iletiyorsunuz. Bugün de odamızın ev sahipliğine bir araya gelerek yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarımız ve meclis üyelerimize yönelik önerileriniz ve taleplerinizi dile getirecek çalışmalar yapacaksınız. Yaşadığımız depremler ve sonrasında oluşan sorunlardan da gördük ki hem yöneticilerimizin hem de yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın sizlerin görüşleriyle yol almaları ve hareket etmeleri gerekli. Ülkeler gibi şehirler de gençlerin yeni fikir ve inovativ projeleriyle kalkınır ve büyür” dedi.
Başkan Alan, “Gençlerimizin olaylara teknik, bilimsel ve yenilikçi gözle bakmaları, ülkenin arz-talep dengesini güzel okumaları onları ve doğru zamanda doğru kararı verip yeni atılım ve girişimlerde bulunmaları önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Bu adımı atan gençler sayesinde bir bakıyorsunuz ki statik ve durağan bir yapıya sahip olan firmalar, birden bire dinamik ve atılım yapan bir konuma yükseliyor ve ülkemizde saygın bir markaya dönüşebiliyor. Depreme dirençli şehirler sizlerin kaleminden çıkan projelerle oluşacak. Hem estetik hem sağlam hem de ekonomik yapılar ve projeler sizlerin ufkundan doğacaktır. Bizler Elazığ TSO olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Yapacağınız çalışmalara ve şehre teknik elemanlar olarak vereceğiniz katkılara destek olmaya hazırız ve yanınızdayız” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Merak Akşener, İzmir'de CHP'yi eleştirdi: Atatürk'ün varisi DEM'leniyor
Merak Akşener, İzmir'de CHP'yi eleştirdi: Atatürk'ün varisi DEM'leniyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İntihara kalkışan şahıs, 3 saatlik iknanın çalışmasıyla çatıdan indirildi
İntihara kalkışan şahıs, 3 saatlik iknanın çalışmasıyla çatıdan indirildi
Gölbaşı Belediyesi öğrencileri akvaryuma götürdü
Gölbaşı Belediyesi öğrencileri akvaryuma götürdü
Japonya: İsrail'in toprak ilhakı uluslararası hukuka aykırı!
Japonya: İsrail'in toprak ilhakı uluslararası hukuka aykırı!
“Gülümseyin Geliyoruz” Aşkale’de çocuklarla buluştu
“Gülümseyin Geliyoruz” Aşkale’de çocuklarla buluştu
Başkan Başdeğirmen: "Gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz"
Başkan Başdeğirmen: "Gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz"
İstanbul’da 4 gün sürecek Trabzon günleri başladı
İstanbul’da 4 gün sürecek Trabzon günleri başladı
Ses kayıtları çıkan Levent Arkan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Ses kayıtları çıkan Levent Arkan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Melikgazi'den Anbar'da kat karşılığı konut ve dükkân ihalesi
Melikgazi'den Anbar'da kat karşılığı konut ve dükkân ihalesi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü
Su kanalında mahsur kalan keçiyi jandarma kurtardı!
Su kanalında mahsur kalan keçiyi jandarma kurtardı!