Başkan Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

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Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Mimar ve Mühendisler Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Mimar ve Mühendisler Platformu Başkanı Ömer Faruk Baltacı, amaçlarının şehri her alanda kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Genç beyin ve teknik elemanların bir platform etrafında buluşmasını anlamlı bulduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Bu duyarlığınızın sonucu olarak sık sık bir araya geliyor, istişareler yapıyor, beyin fırtınaları gerçekleştiriyor ve ortak akılda buluşuyorsunuz. Bu toplantılarda aldığınız karar ve tavsiye niteliğindeki önerilerinizi ilgili makamlara iletiyorsunuz. Bugün de odamızın ev sahipliğine bir araya gelerek yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarımız ve meclis üyelerimize yönelik önerileriniz ve taleplerinizi dile getirecek çalışmalar yapacaksınız. Yaşadığımız depremler ve sonrasında oluşan sorunlardan da gördük ki hem yöneticilerimizin hem de yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın sizlerin görüşleriyle yol almaları ve hareket etmeleri gerekli. Ülkeler gibi şehirler de gençlerin yeni fikir ve inovativ projeleriyle kalkınır ve büyür” dedi.

Başkan Alan, “Gençlerimizin olaylara teknik, bilimsel ve yenilikçi gözle bakmaları, ülkenin arz-talep dengesini güzel okumaları onları ve doğru zamanda doğru kararı verip yeni atılım ve girişimlerde bulunmaları önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Bu adımı atan gençler sayesinde bir bakıyorsunuz ki statik ve durağan bir yapıya sahip olan firmalar, birden bire dinamik ve atılım yapan bir konuma yükseliyor ve ülkemizde saygın bir markaya dönüşebiliyor. Depreme dirençli şehirler sizlerin kaleminden çıkan projelerle oluşacak. Hem estetik hem sağlam hem de ekonomik yapılar ve projeler sizlerin ufkundan doğacaktır. Bizler Elazığ TSO olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Yapacağınız çalışmalara ve şehre teknik elemanlar olarak vereceğiniz katkılara destek olmaya hazırız ve yanınızdayız” diye konuştu.