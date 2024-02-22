İsrail'den itiraf: Ordunun Refah planı yok

İsrailli yetkililer, ordunun Refah'ın işgaline yönelik "kesin" bir stratejisinin olmadığını itiraf etti.

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Bloomberg'in Perşembe günkü haberine göre İsrailli yetkililer, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin güney Gazze kenti Refah'ın işgaline yönelik "kesin" bir stratejisinin olmadığını özel olarak itiraf etti.

Bloomberg, "yetkililerin özel toplantılarda Refah'a nasıl saldıracakları, bunun ne kadar süreceği veya insanların nereye gidecekleri konusunda kesin bir stratejilerinin olmadığını kabul ettiklerini" bildirdi.

Çarşamba günü Bloomberg'e konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Filistinli sivillerin Şeridi'nin en güneyindeki şehirden tahliye edilmesine yönelik bir plan hazırlaması yönündeki çağrısını yineledi.

MISIR'DAN UYARI

Perşembe günü erken saatlerde Mısırlı yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına Refah'a askeri saldırı başlatmadan önce "her adımı dikkatle incelemelerini" söylediği bildirildi .

Yetkililer İsrailli mevkidaşlarına Refah saldırısının Gazze'de kalan 132 rehinenin "hayat riskini artıracağını" söyledi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bu tür bir işgalin "sonuçlarına katlanmaya hazır olması" çağrısında bulundu.