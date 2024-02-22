Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider

Adem Metan'ın programına konuk olan gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik profili ile ilgili konuştu. Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek ve eşsiz bir lider olduğunu söyledi.

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Yaptığı röportajlarla gündemin nabzını tutan Adem Metan YouTube kanalında Peki Ya Sonra yayınlarına devam ediyor. Adem Metan'ın son konuğu gazeteci Candaş Tolga Işık oldu.

Metan, Candaş Tolga Işık'a siyasetin gündemini, yaklaşam yerel seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset tarzına kadar bir çok soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sordu

Adem Metan'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizce nasıl bir lider" sorusuna yanıt veren Candaş Tolga Işık sözleriyle dikkat çekti.

"20 yıllık iktidarda yaşamadığı kalmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıl boyunca yaşadığı tüm badirelerden güçlenerek çıktığını söyleyen Işık, tüm bu durumların liderlik karizmasını etkileyen noktalar olduğunu söyledi.

"Hiçbir isim Erdoğan kadar vazgeçilemez değil"

Esas sorulması gereken sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti bıraktıktan sonra neler olacak sorusu olduğunu söyleyen Işık, hiçbir siyasinin Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar vazgeçilemez olmadığını söyledi.

"Erdoğan ile ilgili temel durum yapabilirlik katsayısı"

Candaş Tolga Işık, Adem Metan'a verdiği röportajında şunları kaydetti:

Türkiye’deki sıradan bir insanın gözlem yeteneğinin o çok övdükleri entellektüel tırnak içinde aydın denilen kısımdan çok daha fazla analizler yapabildiğini düşünüyorum. Erdoğan ile ilgili temel durum yapabilirlik katsayısı. Bir sorunun çözümüne dair samut adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan’da görebiliyorlar. Bence bütün seçmen refleksini etkileyen etken bu. Bir de baktığımız zaman bu 20 yıllık iktidarda yaşamadığı kalmadı. Darbe girişimlerinden tut 50 tane şeye kadar. Bu tüm durumlar tabi liderlik karizmasını güçlendiren şeyler. Badirelerden daha güçlü çıkmak etkileyici bir şey.

"İnsanlar Erdoğan ile birisi oylandığı zaman Erdoğan’ı seçiyorlar"

Ben esasen siyaseti bıraktıktan sonra neler olabileceğini merak ediyorum. Çünkü o model bir liderlikten sonra Türkiye için esas şey o, ne olacağına dair hepimize merak ettiği o. İnsanlar Erdoğan ile birisi oylandığı zaman Erdoğan’ı seçiyorlar. Bunun da kendilerine göre haklı gerekçeleri var. Ama Erdoğan siyaseti bıraktıktan sonra ne olacak? Şu an ben siyaset sahnesindeki hiçbir ismi o kadar güçlü görmüyorum. O kadar vazgeçilmez görmüyorum. Ne muhalefette ne iktidarda. Şu an muhalefetin en önemli ismi Ekrem İmamoğlu lider olarak. Ama Erdoğan’ın kendi kitlesindeki karşılığıyla muhalif kitledeki Ekrem İmamoğlu karşılığı henüz aynı noktada değil.