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Tansu Çiller, İstanbul'da desteklediği ismi açıkladı

Tansu Çiller, İstanbul'da desteklediği ismi açıkladı

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım başlarken, Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'den Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Çiller, "Murat Kurum beni çok heyecanlandırdı" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen ve projelerini anlatan Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile iştirak etti.

Çiller'den Kurum'a destek

Programa katılan eski Başbakan Tansu Çiller, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tansu Çiller, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi.

Deprem konusuna değindi

Çiller, kentin bu heyecanı aradığını zannettiğini belirterek şunları söyledi:

Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler.

"Beni çok heyecanlandırdı"

Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tansu Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

"İstanbul için hayırlı olsun"

Bu alanın belediyecilikle birleştirilerek, demokratik atılım haline getirilebileceğini umduğunu anlatan Çiller, "Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun." diye konuştu.

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