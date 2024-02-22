BIST 9.347
DOLAR 30,98
EURO 33,62
ALTIN 2.015,06
HABER /  DÜNYA

Biden'ın küfürlü ifadelerine Putin'den cevap!

Biden'ın küfürlü ifadelerine Putin'den cevap!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisine yönelik küfür içerikli açıklamalarının, Moskova’nın, neden ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğinin ispatı olduğunu söyledi.

Abone ol

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında kendisine yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını "kinayeli bir şekilde" değerlendirdi.

"SÖYLEDİKLERİNE BAKILIRSA KESİNLİKLE HAKLIYIM"

Bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden’ı tercih ettiğine yönelik açıklama yaptığını anımsatan Putin, gülümseyerek, “Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.” dedi.

Putin, Biden’ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek, “Bana ‘Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler’ diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım.” diye konuştu.

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söylemişti.

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İçinde 195 bin lira bulunan çantayı motosikletli çaldı
İçinde 195 bin lira bulunan çantayı motosikletli çaldı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı
Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı
Tansu Çiller, İstanbul'da desteklediği ismi açıkladı
Tansu Çiller, İstanbul'da desteklediği ismi açıkladı
Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası
Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası
Bakan Hakan Fidan'dan 'G20' zirvesinde sert çıkış!
Bakan Hakan Fidan'dan 'G20' zirvesinde sert çıkış!
BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıdı”
BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıdı”
Abdullah Avcı: Gelecek sezon için çalışıyoruz
Abdullah Avcı: Gelecek sezon için çalışıyoruz
Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bir parti daha seçimlere katılmama kararı aldı! Oy pusulası değişecek
Bir parti daha seçimlere katılmama kararı aldı! Oy pusulası değişecek
Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu
Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu