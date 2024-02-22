BIST 9.347
DOLAR 30,98
EURO 33,62
ALTIN 2.015,06
HABER /  DÜNYA

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı

Brezilya'da oynanan maçta Sport Recife ile Fortaleza takımları 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin takım otobüsü bombalı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, 6 futbolcunun yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından skandal bir olay yaşandı.

Güney Amerika ülkesi iki takım olan Sport Recife ile Fortaleza Copa Do Nordeste'de karşı karşıya geldi.

1-1 beraberlikle eşitlikle tamamlanan mücadelenin ardından yaşanan bombalı saldırı maçın önüne geçti.

Müsabaka sonrasında Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı bildirildi.

6 oyuncu yaralandı

Bombalanan otobüste 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor.

Saldırıda oyuncuları taşıyan otobüsün aldığı hasar da net bir şekilde gözlemlendi.

Maçlara çıkmama karar alındı

Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Maçlara suçlular bulunana dek çıkmayacaklarını bildiren Paz, oyuncularının hastanedeki görüntülerine de yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tansu Çiller, İstanbul'da desteklediği ismi açıkladı
Tansu Çiller, İstanbul'da desteklediği ismi açıkladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası
Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası
Bakan Hakan Fidan'dan 'G20' zirvesinde sert çıkış!
Bakan Hakan Fidan'dan 'G20' zirvesinde sert çıkış!
BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıdı”
BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıdı”
Abdullah Avcı: Gelecek sezon için çalışıyoruz
Abdullah Avcı: Gelecek sezon için çalışıyoruz
Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bir parti daha seçimlere katılmama kararı aldı! Oy pusulası değişecek
Bir parti daha seçimlere katılmama kararı aldı! Oy pusulası değişecek
Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu
Mısır'da Firavun II. Ramses'in heykeline güneş vurdu
Çinli siber güvenlik firmasının NATO'yu ve 10'u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi
Çinli siber güvenlik firmasının NATO'yu ve 10'u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi
Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı 'Tu-160M' ile uçtu
Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı 'Tu-160M' ile uçtu