Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı

Brezilya'da oynanan maçta Sport Recife ile Fortaleza takımları 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekibin takım otobüsü bombalı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, 6 futbolcunun yaralandığı bildirildi.Abone ol
Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından skandal bir olay yaşandı.
Güney Amerika ülkesi iki takım olan Sport Recife ile Fortaleza Copa Do Nordeste'de karşı karşıya geldi.
1-1 beraberlikle eşitlikle tamamlanan mücadelenin ardından yaşanan bombalı saldırı maçın önüne geçti.
Müsabaka sonrasında Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı bildirildi.
6 oyuncu yaralandı
Bombalanan otobüste 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor.
Saldırıda oyuncuları taşıyan otobüsün aldığı hasar da net bir şekilde gözlemlendi.
Maçlara çıkmama karar alındı
Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Maçlara suçlular bulunana dek çıkmayacaklarını bildiren Paz, oyuncularının hastanedeki görüntülerine de yer verdi.