Özgür Özel'den TRT Arabi ekibine yönelik saldırı ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'un yaralandığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısına kınama mesajı geldi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'de basın mensuplarını hedef alan İsrail saldırısını sosyal medya hesabından lanetledi..
CHP lideri Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi’nde İsrail’in basın mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetleyerek, "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş şartlarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.