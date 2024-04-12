Özgür Özel teleferik kazası sonrası Antalya Valisi Hulusi Şahin'i aradı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen teleferik kazası sonrası ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 7 kişi ise yaralandı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği anlarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i telefonla arayarak bilgi aldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Valisi Hulusi Şahin'le telefonda görüşmesinde, Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasına ilişkin bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Antalya Valisi Şahin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Vali Şahin'den teleferik kazasına ilişkin bilgi alan Özel, bölgeye hareket eden İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait arama kurtarma ekiplerinin Antalya Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.