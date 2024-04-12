Alanyaspor - Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de sezon sonuna kadar yabancı video yardımcı hakem (VAR) uygulamasını devreye sokmuştu. Bu uygulama kapsamında Pazartesi günü oynanacak Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

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Karagümrük-Fenerbahçe, Alanyaspor-Galatasaray ve Gaziantep-Ankaragücü maçlarında görev alacak Portekizli VAR hakemleri açıklandı.

Lusa Haber Ajansına konuşan Portekiz Futbol Federasyonu yetkilisi Portekizli hakemler Sergio Oliveira, Fábio Melo ve André Narciso'nun bu hafta sonu Türkiye ligi maçlarında video hakem (VAR) görevlerini yerine getireceklerini söyledi.

Alanyaspor ile lider Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada Fábio Melo görev alacak. Karagümrük-Fenerbahçe maçında Andre Narciso, Gaziantep-Ankaragücü maçında ise Sergio Oliveira görev alacak.