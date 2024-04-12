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Abdullah Avcı'dan Trezeguet'in sakatlığı ile ilgili açıklama

Abdullah Avcı'dan Trezeguet'in sakatlığı ile ilgili açıklama

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasından Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor evinde EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın sözleri;

Abdullah Avcı: "Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı. Rakibi beşli bekliyorduk ve iyi çalışmıştık. Oyun da bizim istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda pozisyonlar var ama pas hızını daha iyi yapmalıydık. Böyle rakiplere karşı fırsatları değerlendirirsen rakip daha çok risk alıyor. İkinci yarıda oyun iyi değildi. Topa sahip gibi gözüktük. Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Kaybettik. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor. Rakip golde 4 kişinin arasından çıkıyor. Bu iyi olmadı. Üçüncülük avantajını korumak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

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