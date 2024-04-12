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Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 ölü 7 yaralı

Antalya'da korkunç teleferik kazası! 1 ölü 7 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde feci bir teleferik kazası gerçekleşti. Direğe çarpan teleferik kabininin parçalanması sonrası 1 kişi yaşamını yitirirken 2’si çocuk 7 kişi de yaralandı.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Ekipler, yaralıların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı bildirildi.

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