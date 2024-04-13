Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

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Mosturoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Nisan Cumartesi günü seçimli yüksek divan kurulu toplantısının gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Yüksek divan kurulu başkanlığı seçimlerinde aday olmam konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü üyelerince tarafıma gösterilmiş olan teveccühle bu konudaki düşüncelerimi birçok kulüp üyemizle paylaştım. Konuştuğum herkes ile yüksek divan kurulu ve başkanlığına dair düşüncelerimi ve fikirlerimi tüm boyutlarıyla uzun uzun müzakere ettik. Netice itibarıyla kulübümüzün yapmış olduğu bildirim sonrasında; yüksek divan kurulu başkan adaylığı düşüncemi, bu satırlarla sizlere resmen açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kazanacağı bir seçim olmasını temenni eden Mosturoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gönül verdiğim, uzun yıllar hizmet ettiğim, sarı lacivert renklerin başarısı için, kişisel özgürlüğüm dahil her şeyden vazgeçmeyi bilmiş, kulübümüze karşı kurulmuş 3 Temmuz kumpasına karşı başlatmış olduğumuz büyük mücadele sırasında sarı-lacivert duvarı gövdeleri ile oluşturmuş eşsiz dostlar edinmiş, bu mücadeleyi bugün de sürdüren kulübümüzün bir neferi olarak öncelikli hedefim; Fenerbahçe Spor Kulübünün akil üyelerinin oluşturduğu yüksek divan kurulumuzu, tüzüğümüz düzenlemeleri ile belirlenmiş denge ve istişare konusundaki fonksiyonlarını kusursuz olarak yerine getirmesini sağlamak olacaktır. Bunun yanı sıra yüksek divan kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübünün senatosu olarak, Fenerbahçe Spor Kulübünün ve camiamızın güçlü bir sesi olacak, ürettiği düşünceler ile Türk sporuna fikir önderliği yapacaktır. Kişilerin değil, fikirlerin çarpışacağı, sonunda kazananın mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe olmasını umduğum bir seçim yarışı olması diler, saygı ile arz ederim."