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Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Tam kadro gerçekleştirilen ve topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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