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İran, Basra Körfezi'nde İsrail bağlantılı Portekiz bandıralı yük gemisine el koydu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran, Basra Körfezi'nde İsrail bağlantılı Portekiz bandıralı yük gemisine el koydu

İran medyası, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

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Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettiği bir yük gemisine Basra Körfezi'nde el koydu.

Portekiz bandrallı ”MSC Aries" adlı geminin, Londra merkezli "Zodiac Maritime" şirketi sahibi İsrailli iş adamı Eyal Ofel'e ait olduğu iddia edildi.

İsrail ordu radyosu da X Platformundan yaptığı açıklamada "İran güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırdığı geminin bir kısmı büyük olasılıkla İsrail'e aittir." ifadelerine yer verdi.

Geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gittiği kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

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