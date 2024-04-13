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Çiçek açan badem ağaçları Akdamar Adası'nı renklendirdi

Çiçek açan badem ağaçları Akdamar Adası'nı renklendirdi

Van'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın renklerine büründü.

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Yılın her döneminde farklı manzarasıyla insanları cezbeden Akdamar Adası, bugünlerde de Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliği ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, bayram tatilinde kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Her yıl nisan ayının ortalarında açmaya başlayan çiçeklerle baharın renklerine bürünen adaya gelenler, eşsiz manzarayı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Ankara'dan arkadaşlarıyla kente gelen Kübranur Özer, AA muhabirine, Akdamar Adası'nı görmeyi çok istediklerini söyledi.

Karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını belirten Özer, "Ağaçların çiçek açtığı Akdamar Adası'nı ziyaret etmek istedik, çok güzel bir yer. Fotoğraf çekerek bu güzelliği ölümsüzleştirdik. Herkesi bu atmosferi görmeye bekleriz." dedi.

Bayram tatili için Isparta'dan geldiğini söyleyen Cansu Özcan da "Akdamar Adası'nda her yıl badem çiçekleri açıyor. Bu güzel atmosferi yaşamak istedik. Gerçekten de çok güzel görünüyor." ifadelerini kullandı.

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