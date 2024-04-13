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Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67’sini AB ülkelerine yaptı

Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67’sini AB ülkelerine yaptı

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarla yüzde 66,9'u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik oldu.

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AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 14,3'ünü gerçekleştirdi.

Ülkeler bazında bakıldığında, AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 66,9 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarlık dış satım yapıldı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

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