Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya teleferik kazasında belediyenin ihmali var mı? CHP ve başkan Böcek'ten açıklama

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı

Herkes bayram, onlar Avrupa şampiyonluğu için antrenman yaptı