BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Nusaybin-Midyat kara yolunun Beyazsu mesire alanı mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Mustafa K'nin (28) kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Geleceğin Yıldızları" İDOB Orkestrası eşliğinde sahne aldı
"Geleceğin Yıldızları" İDOB Orkestrası eşliğinde sahne aldı
İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkartılan gençler haklarını mahkemede arayacak
İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkartılan gençler haklarını mahkemede arayacak
ABD'nin Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği iddiası
ABD'nin Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği iddiası
Antalya teleferik kazasında belediyenin ihmali var mı? CHP ve başkan Böcek'ten açıklama
Antalya teleferik kazasında belediyenin ihmali var mı? CHP ve başkan Böcek'ten açıklama
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu
Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı
Herkes bayram, onlar Avrupa şampiyonluğu için antrenman yaptı
Herkes bayram, onlar Avrupa şampiyonluğu için antrenman yaptı
Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaş yararlandı
Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaş yararlandı
Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı
Kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı