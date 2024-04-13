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'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı

İsrail'in Türkiye'ye jet yakıtı sattığını iddia ederek Baykar'ı hedef alan ve daha önce yazdığı yazıda 'Alevilerin PKK'sı olmalıydı' sözleri ortaya çıkan Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

Yavuz, ayrıca Türkiye'nin İsrail'e ihracata devam ettiği iddiasıyla Baykar üzerinden jet yakıtı satıldığı iddialarını ortaya atarak tepki çekmişti.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı satıldığı iddialarına çok sert tepki göstermiş ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini belirtti.

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