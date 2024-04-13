BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL

Bayram tatilinin 7 günündeki trafik kazalarında 55 kişi öldü, 7 bin 331 kişi yaralandı

Bayram tatilinin 7 günündeki trafik kazalarında 55 kişi öldü, 7 bin 331 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 günündeki 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatilin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldiğini, 349 bin 174 aracın denetlendiğini, 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.

Tatilin 7 günündeki toplam 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını kaydeden Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu:

"Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor."

Taşıma yapan bazı araçların seyirlerine izin verilecek

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yarın saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyeceğini duyurduğunu hatırlattı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti adayı Koray Aydın'dan kurultayla ilgili iktidara şok suçlama
İYİ Parti adayı Koray Aydın'dan kurultayla ilgili iktidara şok suçlama
Tatilciler Kapadokya'da alışılmışın dışında yoğunluk oluşturdu
Tatilciler Kapadokya'da alışılmışın dışında yoğunluk oluşturdu
Güneydeki üç il için sağanak yağış uyarısı
Güneydeki üç il için sağanak yağış uyarısı
Kedi Garfi, tıkalı kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yaşatıldı
Kedi Garfi, tıkalı kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yaşatıldı
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
California'da bulunan Antelope Vadisi baharın gelişiyle canlandı
California'da bulunan Antelope Vadisi baharın gelişiyle canlandı
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Blok zincir ve yapay zeka işbirliği birçok sorunun önüne geçebilir
Blok zincir ve yapay zeka işbirliği birçok sorunun önüne geçebilir
Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bini aşkın yolcu taşıdı
Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bini aşkın yolcu taşıdı
Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı
Depremzede şehirlerin ihracatı yılın ilk çeyreğinde 5 milyar dolara yaklaştı
Sanayide 5 sektör ihracatta rekora koştu
Sanayide 5 sektör ihracatta rekora koştu